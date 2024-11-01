Российские силы ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Орловской областью. Обломки повредили несколько построек в селе Локно Знаменского района. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения её обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

Глава региона лично приехал к месту происшествия. Вместе с сотрудниками оперативных служб он оценит нанесённый украинской ракетой ущерб.