Российские силы ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью
Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Орловской областью. Обломки повредили несколько построек в селе Локно Знаменского района. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения её обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал он.
Глава региона лично приехал к месту происшествия. Вместе с сотрудниками оперативных служб он оценит нанесённый украинской ракетой ущерб.
Ранее Life.ru сообщал о том, как минувшей ночью российская ПВО сбила 83 беспилотника ВСУ над шестью регионами страны. Самая крупная атака противника была направлена на Курскую область, над которой уничтожили 36 дронов. 20 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Крымом, восемь — в небе Воронежской области, четыре — над Орловской и три — над Белгородской.
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