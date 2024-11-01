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1 ноября, 16:27

Роскомнадзор не блокирует игровой сервис Steam

В России никак не ограничена работа платформы Steam. В этом заверили ТАСС в Роскомнадзоре, комментируя многочисленные жалобы пользователей на многочисленные сбои.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что пользователи Steam в России заметили проблемы с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество жалоб на сбои, которые продолжаются и 1 ноября.

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Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Татьяна Миссуми
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