Роскомнадзор не блокирует игровой сервис Steam
В России никак не ограничена работа платформы Steam. В этом заверили ТАСС в Роскомнадзоре, комментируя многочисленные жалобы пользователей на многочисленные сбои.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam», — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пользователи Steam в России заметили проблемы с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество жалоб на сбои, которые продолжаются и 1 ноября.
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