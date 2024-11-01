Роскомнадзор не блокирует игровой сервис Steam

В России никак не ограничена работа платформы Steam. В этом заверили ТАСС в Роскомнадзоре, комментируя многочисленные жалобы пользователей на многочисленные сбои.

Ранее сообщалось, что пользователи Steam в России заметили проблемы с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество жалоб на сбои, которые продолжаются и 1 ноября.