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1 ноября, 08:02

Steam прилёг: Что известно о сбое в работе сервиса в России 1 ноября

Downdetector: Массовый сбой произошёл в работе Steam в России

Пользователи Steam в России сообщают о проблемах с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество сообщений о сбоях, которые продолжаются и 1 ноября.

Массовые жалобы начали поступать в четверг в 21:00, и сотни пользователей столкнулись с трудностями. Ситуация не улучшилась к утру пятницы. Основные проблемы связаны с работой сайта, а также с мобильным приложением.

Некоторые игроки жалуются, что не могут открыть магазин Steam или зайти в корзину через клиент для ПК. В отдельных случаях мобильное приложение не запускается, хотя версия для компьютера работает нормально при подключении к одной сети Wi-Fi. В клиенте на ПК не удается открыть магазин, но веб-версия доступна. Доступ к сообществам через приложение возможен, однако страница загружается значительно медленнее, чем обычно.

Хотя жалобы на неполадки фиксируются и в других странах, они остаются единичными. Представители Steam пока не прокомментировали данную ситуацию.

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Ранее множество пользователей оставили жалобы на работу Telegram — сообщения отправлялись с задержкой, а медиафайлы не загружались. А не так давно и сайт Роскомнадзора на какое-то время перестал работать у части россиян.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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