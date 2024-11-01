Steam прилёг: Что известно о сбое в работе сервиса в России 1 ноября

Пользователи Steam в России сообщают о проблемах с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество сообщений о сбоях, которые продолжаются и 1 ноября.

Массовые жалобы начали поступать в четверг в 21:00, и сотни пользователей столкнулись с трудностями. Ситуация не улучшилась к утру пятницы. Основные проблемы связаны с работой сайта, а также с мобильным приложением.

Некоторые игроки жалуются, что не могут открыть магазин Steam или зайти в корзину через клиент для ПК. В отдельных случаях мобильное приложение не запускается, хотя версия для компьютера работает нормально при подключении к одной сети Wi-Fi. В клиенте на ПК не удается открыть магазин, но веб-версия доступна. Доступ к сообществам через приложение возможен, однако страница загружается значительно медленнее, чем обычно.