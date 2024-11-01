Steam прилёг: Что известно о сбое в работе сервиса в России 1 ноября
Downdetector: Массовый сбой произошёл в работе Steam в России
Пользователи Steam в России сообщают о проблемах с доступом к игровому сервису. С вечера 31 октября на сайте Downdetector появилось множество сообщений о сбоях, которые продолжаются и 1 ноября.
Массовые жалобы начали поступать в четверг в 21:00, и сотни пользователей столкнулись с трудностями. Ситуация не улучшилась к утру пятницы. Основные проблемы связаны с работой сайта, а также с мобильным приложением.
Некоторые игроки жалуются, что не могут открыть магазин Steam или зайти в корзину через клиент для ПК. В отдельных случаях мобильное приложение не запускается, хотя версия для компьютера работает нормально при подключении к одной сети Wi-Fi. В клиенте на ПК не удается открыть магазин, но веб-версия доступна. Доступ к сообществам через приложение возможен, однако страница загружается значительно медленнее, чем обычно.
Хотя жалобы на неполадки фиксируются и в других странах, они остаются единичными. Представители Steam пока не прокомментировали данную ситуацию.
Ранее множество пользователей оставили жалобы на работу Telegram — сообщения отправлялись с задержкой, а медиафайлы не загружались. А не так давно и сайт Роскомнадзора на какое-то время перестал работать у части россиян.
Kandinsky 3.1 / Life.ru