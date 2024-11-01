Медведев назвал «большую ошибку» США, которая приведёт их к гибели

США в мировой политике исходят из принципа исключительности собственных интересов, однако такой подход может погубить эту страну в ближайшем будущем. Таким мнением поделился в беседе с RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, объясняя упёртость Вашингтона и нежелании подписывать с Москвой договор по безопасности.

«Они исходят из принципа исключительности интересов Соединённых Штатов Америки. Это большая ошибка. Это их [США] когда-нибудь погубит просто», — сказал политик.