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1 ноября, 17:16

Медведев назвал «большую ошибку» США, которая приведёт их к гибели

Медведев заявил, что США погубит ощущение исключительности собственных интересов

США в мировой политике исходят из принципа исключительности собственных интересов, однако такой подход может погубить эту страну в ближайшем будущем. Таким мнением поделился в беседе с RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, объясняя упёртость Вашингтона и нежелании подписывать с Москвой договор по безопасности.

«Они исходят из принципа исключительности интересов Соединённых Штатов Америки. Это большая ошибка. Это их [США] когда-нибудь погубит просто», — сказал политик.

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В этом же интервью Медведев заявил, что Западу следовало проявить гибкость и подписать с Москвой соглашение по безопасности, тогда бы специальная операция могла и не начаться. Однако по его словам, американская сторона привыкла всех «ломать через колено».

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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