Медведев назвал «большую ошибку» США, которая приведёт их к гибели
Медведев заявил, что США погубит ощущение исключительности собственных интересов
США в мировой политике исходят из принципа исключительности собственных интересов, однако такой подход может погубить эту страну в ближайшем будущем. Таким мнением поделился в беседе с RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, объясняя упёртость Вашингтона и нежелании подписывать с Москвой договор по безопасности.
«Они исходят из принципа исключительности интересов Соединённых Штатов Америки. Это большая ошибка. Это их [США] когда-нибудь погубит просто», — сказал политик.
В этом же интервью Медведев заявил, что Западу следовало проявить гибкость и подписать с Москвой соглашение по безопасности, тогда бы специальная операция могла и не начаться. Однако по его словам, американская сторона привыкла всех «ломать через колено».
Life.ru