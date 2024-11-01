Медведев: США не хватило ума заключить с РФ договор о безопасности до начала СВО

Западу следовало проявить гибкость и подписать с Москвой соглашение по безопасности, тогда бы специальная операция могла и не начаться. Об этом заявил RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединённым Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено», — выразил своё мнение политик.