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1 ноября, 16:47

Медведев: США не хватило ума заключить с РФ договор о безопасности до начала СВО

Западу следовало проявить гибкость и подписать с Москвой соглашение по безопасности, тогда бы специальная операция могла и не начаться. Об этом заявил RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединённым Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено», — выразил своё мнение политик.

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Напомним, весной этого года в Вашингтоне выразили готовность вернуться к исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае соблюдения определённых условий со стороны России. Также в Совете национальной безопасности США отметили, что страна может обсуждать с Москвой тему ядерных рисков и контроля над вооружениями, но без привязки к конфликту на Украине. Однако в Кремле ответили, что готовы обсуждать договор безопасности, но в связке с украинским противостоянием.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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