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19 сентября, 17:58

Критическая ошибка: В США призвали перестать недооценивать Россию

WP: РФ достаточно могущественна, чтобы проецировать свою силу по всему миру

Учения российского военно-морского флота «Океан-2024» показали, что Россия достаточно могущественна, чтобы распространять свою силу по всему миру, и её нельзя недооценивать. Такое мнение озвучил автор колонок для американского издания Washington Post Ли Хокстейдер.

«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остаётся достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — пишет он в сегодняшнем материале.

Автор отмечает, что американское руководство часто недооценивает Россию на фоне растущего влияния Китая и в целом переключения внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион. По мнению Хокстейдера, недооценка России Штатами — критическая ошибка, глубину которой продемонстрировало то, как Москва выступила против мировой гегемонии США, и какую стойкость проявляет на Украине.

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Напомним, что стратегические командно-штабные учения ВМФ РФ «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей завершились в понедельник. В них участвовали свыше 400 боевых кораблей, субмарин и вспомогательных судов, а также более 120 самолётов и вертолётов морской авиации. Life.ru рассказывал о том, что атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» успешно совершили переход в Арктику под льдом. Пресс-служба Минобороны опубликовала подборку самых ярких кадров с учений.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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