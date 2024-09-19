Критическая ошибка: В США призвали перестать недооценивать Россию

Учения российского военно-морского флота «Океан-2024» показали, что Россия достаточно могущественна, чтобы распространять свою силу по всему миру, и её нельзя недооценивать. Такое мнение озвучил автор колонок для американского издания Washington Post Ли Хокстейдер.

«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остаётся достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — пишет он в сегодняшнем материале.

Автор отмечает, что американское руководство часто недооценивает Россию на фоне растущего влияния Китая и в целом переключения внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион. По мнению Хокстейдера, недооценка России Штатами — критическая ошибка, глубину которой продемонстрировало то, как Москва выступила против мировой гегемонии США, и какую стойкость проявляет на Украине.