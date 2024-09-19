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19 сентября, 10:08

«Ждёт уничтожение»: В США раскрыли главную угрозу для истребителей F-16 ВСУ

TNI: Изучение обломков истребителей F-16 российской стороной угрожает НАТО

Изучение российской стороной обломков истребителей F-16, которые Киев получил от западных приятелей, угрожает безопасности НАТО. Об этом заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest. По его словам, ВС РФ могут узнать схемы модернизации самолётов, что упростит уничтожение техники на фронте.

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновлённых технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолёты ждёт уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолёты», — рассказал эксперт.

Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября
Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября

Ранее Life.ru рассказывал, что 28 августа ВСУ лишились первого из поставленных Западом самолётов F-16. Командование ВСУ подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал огонь наших бойцов. Накануне стало известно, что во Франции разбился обучавшийся на F-16 пилот ВС Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Александра Мышляева
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