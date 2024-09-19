«Ждёт уничтожение»: В США раскрыли главную угрозу для истребителей F-16 ВСУ

Изучение российской стороной обломков истребителей F-16, которые Киев получил от западных приятелей, угрожает безопасности НАТО. Об этом заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest. По его словам, ВС РФ могут узнать схемы модернизации самолётов, что упростит уничтожение техники на фронте.

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновлённых технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолёты ждёт уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолёты», — рассказал эксперт.