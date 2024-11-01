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1 ноября, 19:21

Пациентка в Петербурге внезапно умерла во время процедуры по удалению жира на животе

SHOT: Женщина умерла во время процедуры липосакции в клинике Санкт-Петербурга

Женщина умерла прямо на операционном столе после процедуры липосакции в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, у пациентки внезапно остановилось сердце, а реанимационные действия не помогли.

Трагедия произошла в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка, которая специализируется в том числе на пластической хирургии. 44-летней Анне делали полосную операцию по удалению жира на животе, но во время процедуры что-то пошло не так и женщина вдруг перестала дышать.

Спасти петербурженку не получилось, врачи частной клиники смогли лишь констатировать смерть и вызвать на место полицейских. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства происшествия.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в США хирург перепутал органы у пациента и удалил ему печень вместо селезёнки. Это не первый подобный случай в карьере врача, который сейчас отстранён от практики.

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freepik / gpointstudio

Артур Лапсаков
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