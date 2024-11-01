Пациентка в Петербурге внезапно умерла во время процедуры по удалению жира на животе

Женщина умерла прямо на операционном столе после процедуры липосакции в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, у пациентки внезапно остановилось сердце, а реанимационные действия не помогли.

Трагедия произошла в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка, которая специализируется в том числе на пластической хирургии. 44-летней Анне делали полосную операцию по удалению жира на животе, но во время процедуры что-то пошло не так и женщина вдруг перестала дышать.

Спасти петербурженку не получилось, врачи частной клиники смогли лишь констатировать смерть и вызвать на место полицейских. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства происшествия.