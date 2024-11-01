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1 ноября, 20:49

В Петербурге нашёлся гигантский портрет Николая I, который искали больше 100 лет

Считавшийся утраченным конный портрет Николая I показали в Петербурге

Конный портрет Николая I. Обложка © Telegram / Музей политической истории России

Конный портрет Николая I. Обложка © Telegram / Музей политической истории России

Конный портрет императора Николая I, написанный прусским художником Францем Крюгером, представили 1 ноября в Санкт-Петербурге. Гигантская картина длиной 4,5 метра была потеряна в годы революции и больше века считалась утраченной. Полотно нашли лишь в 2023-м при инвентаризации фондов, сообщили в Государственном музее политической истории России.

В последний раз парадный портрет видели в 1917 году в Зимнем дворце. Уже в 1930-е картина поступила в коллекцию Музея Революции как работа неизвестного художника. Она была намотана на вал вместе с другими крупногабаритными холстами. Подпись гласит, что полотно было написано в 1856 году.

«Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора: «F. Krüger pxt. 1856». Судя по следам механических повреждений, её пытались стереть», — рассказали в музее.

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Илья Пушкарев
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