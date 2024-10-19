Премьер Британии убрал портрет Шекспира из своей резиденции и навлёк гнев тори
Ворота на Даунинг-стрит. Фото © Wikipedia/Philafrenzy
Новый премьер-министр Кир Стармер убрал портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира из резиденции на Даунинг-стрит и навлёк гнев тори, сообщает газета Telegraph.
Консервативная партия осудила премьера. Бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал поступок Стармера «мещанством», а кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик заявил, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».
До этого Кир Стармер избавился от портретов королевы Елизаветы I Тюдор, английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.
Отличился и другой житель Даунинг-стрит – кот Ларри. Он сбежал из резиденции, как только увидел Владимира Зеленского. Ларри занял «должность» главного мышелова на Даунинг-стрит ещё в 2011 году и продолжает решать проблемы британского правительства с мышами. В Британии заранее подготовили план на случай смерти 17-летнего Ларри.