Премьер Британии убрал портрет Шекспира из своей резиденции и навлёк гнев тори

Новый премьер-министр Кир Стармер убрал портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира из резиденции на Даунинг-стрит и навлёк гнев тори, сообщает газета Telegraph.

Консервативная партия осудила премьера. Бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал поступок Стармера «мещанством», а кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик заявил, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».