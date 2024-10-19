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19 октября, 15:10

Премьер Британии убрал портрет Шекспира из своей резиденции и навлёк гнев тори

Ворота на Даунинг-стрит. Фото © Wikipedia/Philafrenzy

Ворота на Даунинг-стрит. Фото © Wikipedia/Philafrenzy

Новый премьер-министр Кир Стармер убрал портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира из резиденции на Даунинг-стрит и навлёк гнев тори, сообщает газета Telegraph.

Консервативная партия осудила премьера. Бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал поступок Стармера «мещанством», а кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик заявил, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».

До этого Кир Стармер избавился от портретов королевы Елизаветы I Тюдор, английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.

Отличился и другой житель Даунинг-стрит – кот Ларри. Он сбежал из резиденции, как только увидел Владимира Зеленского. Ларри занял «должность» главного мышелова на Даунинг-стрит ещё в 2011 году и продолжает решать проблемы британского правительства с мышами. В Британии заранее подготовили план на случай смерти 17-летнего Ларри.

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой посягнувшим на его пост
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой посягнувшим на его пост
Алена Пенчугина
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