Сибирячка стала заложницей «чёрных риелторов» и лишилась дома

«Чёрные риелторы» из Красноярска похитили женщину, опьянили её наркотиками и заставили переписать своё жилище на них. 1 ноября преступную группировку накрыл спецназ, в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело. Подробностями криминальной истории поделилась пресс-служба регионального управления СК.

Момент задержания «чёрных риэлторов». Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые познакомились с 35-летней жительницей деревни Минино, которая сообщила им о намерении продать дом. Дабы завладеть чужой недвижимостью, злоумышленники похитили женщину и неделю удерживали её в неволе при помощи алкоголя и наркотиков. Как только жертва «чёрных риелторов» переписала имущество на одного из фигурантов, её оставили на местной ферме.

«Подозреваемые задержаны, они допрошены об обстоятельствах совершённого преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.