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1 ноября, 22:13

Создатель мультика «Рататуй» почти 10 лет заказывал и смотрел на изнасилования детей

Создателя мультиков Disney осудили на 25 лет за соучастие в изнасиловании детей

Графического дизайнера Disney и Pixar Бухалема Бучибу осудили на 25 лет в Париже за соучастие в изнасиловании детей. Один из создателей мультфильма «Рататуй» через Интернет заказывал надругательства над малышами на Филиппинах и наблюдал за происходящим в режиме онлайн, сообщило издание Welt.

Преступную деятельность 59-летний Бубича вёл с 2012 по 2021 год. За это время он спустил на педофилию в прямом эфире около 50 тысяч евро. Жертвами озабоченного маньяка стали дети от пяти до десяти лет. Следующую четверть века он проведёт за решёткой.

«Я осознаю всё, что я сделал. Я прошу прощения», — раскаялся подсудимый после оглашения приговора.

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Порнографию со своим 14-летним сыном случайно нашла и жительница Петербурга. Подросток отказался рассказывать матери о произошедшем, и ей пришлось обратиться в полицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Илья Пушкарев
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