Создатель мультика «Рататуй» почти 10 лет заказывал и смотрел на изнасилования детей

Графического дизайнера Disney и Pixar Бухалема Бучибу осудили на 25 лет в Париже за соучастие в изнасиловании детей. Один из создателей мультфильма «Рататуй» через Интернет заказывал надругательства над малышами на Филиппинах и наблюдал за происходящим в режиме онлайн, сообщило издание Welt.

Преступную деятельность 59-летний Бубича вёл с 2012 по 2021 год. За это время он спустил на педофилию в прямом эфире около 50 тысяч евро. Жертвами озабоченного маньяка стали дети от пяти до десяти лет. Следующую четверть века он проведёт за решёткой.

«Я осознаю всё, что я сделал. Я прошу прощения», — раскаялся подсудимый после оглашения приговора.