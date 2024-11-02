Сторонники экс-главы Боливии Моралеса захватили военные базы и взяли заложников

Вооружённые сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса произвели захват сразу трёх военных баз в тропиках департамента Кочабамба вместе с личным составом и членами их семей. О попытке мятежа сообщил действующий глава республики Луис Арсе.

По словам политика, протестующие завладели вооружением солдат. Власти Боливии решительно осуждают попытку разрушить демократический строй во главе с избранным правительством и навязать неконституционную кандидатуру, подчеркнул он.

«Захват военного объекта в любой точке мира является изменой родине, оскорблением конституции государства, вооружённых сил и самого боливийского народа», — написал Арсе в Telegram.