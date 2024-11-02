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1 ноября, 23:06

Сторонники экс-главы Боливии Моралеса захватили военные базы и взяли заложников

Вооружённые сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса произвели захват сразу трёх военных баз в тропиках департамента Кочабамба вместе с личным составом и членами их семей. О попытке мятежа сообщил действующий глава республики Луис Арсе.

По словам политика, протестующие завладели вооружением солдат. Власти Боливии решительно осуждают попытку разрушить демократический строй во главе с избранным правительством и навязать неконституционную кандидатуру, подчеркнул он.

«Захват военного объекта в любой точке мира является изменой родине, оскорблением конституции государства, вооружённых сил и самого боливийского народа», — написал Арсе в Telegram.

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Напомним, что протесты в южноамериканском государстве длятся уже 19-й день. Сторонники Моралеса недовольны расследованием в отношении экс-президента, а также ростом цен на продукты. До этого митингующие лишь блокировали дороги и устраивали стычки с полицией.

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X / POLICIA BOLIVIANA

Илья Пушкарев
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