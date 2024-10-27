Экс-президент Боливии заявил о покушении и показал видео со стрельбой по его авто

Бывший президент Боливии Эво Моралес опубликовал кадры с обстрелом автомобиля, внутри которого находился. Ролик опубликован на личной странице в социальной сети политика.

Автомобиль с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом обстреляли. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Evo Morales Ayma

«Такова была попытка задержать [меня] по указанию правительства», — заявил Моралес, назвав случившееся покушением на убийство.

При просмотре снятого из салона машины можно услышать звуки ударов по кузову, вероятно, от попавших выстрелов. Пассажиры автомобиля пригибаются и кричат от испуга. На лобовом стекле видны следы от пуль. Впоследствии камера снимает затылок водителя — он в крови.