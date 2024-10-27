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27 октября, 17:54

Экс-президент Боливии заявил о покушении и показал видео со стрельбой по его авто

Экс-президент Боливии Моралес показал видео обстрела своего автомобиля

Бывший президент Боливии Эво Моралес опубликовал кадры с обстрелом автомобиля, внутри которого находился. Ролик опубликован на личной странице в социальной сети политика.

Автомобиль с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом обстреляли. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Evo Morales Ayma

«Такова была попытка задержать [меня] по указанию правительства», — заявил Моралес, назвав случившееся покушением на убийство.

При просмотре снятого из салона машины можно услышать звуки ударов по кузову, вероятно, от попавших выстрелов. Пассажиры автомобиля пригибаются и кричат от испуга. На лобовом стекле видны следы от пуль. Впоследствии камера снимает затылок водителя — он в крови.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии 10 ноября 2019 года на фоне масштабных протестов, вспыхнувших после его переизбрания на новый срок во главе государства. После этого исполнять обязанности руководителя страны стала вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес. Сам Моралес назвал случившееся коварным государственным переворотом и пообещал, что вернётся. В конце ноября боливийский сенат отменил победу политика на президентских выборах 20 октября 2019 года. В июле 2020 года прокуратура Боливии обвинила Моралеса в терроризме, заявив, что он призывал к продовольственной блокаде городов страны во время политического кризиса в 2019 году.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ESTEBAN BIBA

Юрий Лысенко
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