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2 ноября, 03:47

На СВО появился музыкальный ансамбль «Херсонский шторм»

РИАН: Московский певец отправился на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»

Собственный вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм» появился у группировки российских войск «Днепр». Его основателями стали бывший артист Академического хора Московского метрополитена с позывным Маэстро и исполнитель собственных песен с позывным Абакан. Оба ушли на спецоперацию добровольцами.

Артисты радуют сослуживцев как классическими композициями времён Великой Отечественной войны, так и собственным творчеством. Свой первый крупный концерт Абакан и Маэстро дали в подземном госпитале — публика встретила «Херсонский шторм» бурными овациями.

«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение [создать ансамбль] было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — поделился с РИА «Новости» Маэстро.

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Зона СВО стала вторым домом для некоторых российских музыкантов, которые всё чаще посещают позиции военнослужащих и радуют их полевыми концертами. Рекордсменами по числу таких выступлений являются Юлия Чичерина и Джанго (Алексей Поддубный).

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Илья Пушкарев
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