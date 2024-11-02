Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскритиковал главу Пентагона Ллойда Остина за его заявления о якобы присутствии северокорейских военных в России. Он считает, что Остин либо не обладает критическим мышлением, либо сознательно лжёт, делая такие громкие утверждения.

«Проблема Остина в том, что либо он лжёт, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ», — выразил мнение эксперт.

Джонсон добавил, что западные страны и НАТО испытывают значительное беспокойство, не имея ясного плана действий в отношении Украины, которая ежедневно сталкивается с потерями.