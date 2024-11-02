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2 ноября, 05:06

Экс-аналитик ЦРУ задался вопросом, обладает ли глава Пентагона критическим мышлением

Джонсон раскритиковал Остина за заявления о северокорейских военных

Шеф Пентагона Ллойд Остин. Обложка © flickr / Embassy of France in the U.S.

Шеф Пентагона Ллойд Остин. Обложка © flickr / Embassy of France in the U.S.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскритиковал главу Пентагона Ллойда Остина за его заявления о якобы присутствии северокорейских военных в России. Он считает, что Остин либо не обладает критическим мышлением, либо сознательно лжёт, делая такие громкие утверждения.

«Проблема Остина в том, что либо он лжёт, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ», — выразил мнение эксперт.

Джонсон добавил, что западные страны и НАТО испытывают значительное беспокойство, не имея ясного плана действий в отношении Украины, которая ежедневно сталкивается с потерями.

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Ранее шеф Пентагона заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости готовы защищать Южную Корею ядерным оружием. Он добавил, что Вашингтон собирается проводить больше военных учений с Сеулом.

Артём Гапоненко
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