Times: В Британии каждый седьмой освобождённый преступник вернулся в тюрьму

В Великобритании тысячи осуждённых, которые были досрочно освобождены, снова оказались за решёткой за новые правонарушения. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на данные министерства юстиции.

В октябре около 1,1 тысячи заключённых вышли на свободу после отбывания 40% своего срока, а в сентябре этот показатель составил более 1,7 тысячи. Официальные данные показывают резкий рост числа рецидивистов после реализации правительственных программ по досрочному освобождению, начатых в прошлом году. В настоящее время каждый седьмой из 86 тысяч заключённых в Англии и Уэльсе возвращается в тюрьму после досрочного освобождения.

В период с апреля по июнь число преступников, вновь попавших под стражу, увеличилось на 44%. Это означает, что на каждые 100 освободившихся приходится 73 рецидивиста. В июле власти Великобритании внедрили новый механизм условно-досрочного освобождения, который позволяет заключённым покидать тюрьму по истечении 40% срока, однако данная мера не касается лиц, осуждённых за терроризм, домашнее насилие и другие серьёзные преступления.