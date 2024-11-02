Выдававшему себя за бойца «Вагнера» 49-летнему британцу вынесли приговор

Британца польского происхождения Петра Кухарски приговорили к 2,5 года заключения за то, что он выдавал себя за члена российской ЧВК «Вагнер», которую в королевстве считают террористической организацией. О вердикте сообщила Королевская прокурорская служба Британии (CPS).

Кухарски задержали около года назад, в конце октября 2023 года, на мероприятии по реконструкции боя викингов. Одетый в боевую форму с эмблемой ЧВК «Вагнер» мужчина был вооружён ножом и жестами показывал «будто хочет перерезать горло».

Окружающим он врал, что присоединился к «Вагнеру» и воевал в её составе на Украине. На допросе в полиции 49-летний мужчина признался, что купил значки и притворялся бойцом ЧВК ради реакции людей.