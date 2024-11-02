Патрушев хочет сделать централизованной разработку безэкипажных подлодок для ВМФ

В стране следует учредить единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для российского ВМФ. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Коллективный Запад, возглавляемый Штатами, хочет укорениться в Чёрном море и по его периметру, что идёт вразрез с законными интересами нашей страны, подметил Патрушев во время совещания с командным составом Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым.

«В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности ВМФ, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения», — считает Патрушев.

Поэтому необходимо развивать производство безэкипажных подводных устройств и робототехнических комплексов. Для этого следует учредить единый центр компетенций по их разработке, подчеркнул он.

Патрушев убеждён, что ВМФ должен прогрессировать как единый боевой механизм, управление которым должно обеспечиваться постоянным внедрением новейших технологий и цифровых решений.