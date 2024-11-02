Путин уже начал работать над речью для «Валдая»
Президент России Владимир Путин начал готовить свою речь, с которой выступит на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В этом году тема XXI заседания клуба звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Глава государства, в рамках данного мероприятия, обычно встречается с участниками и выступает с речью, которая вызывает большой интерес.
Обычно приезд лидера становится событием мирового масштаба, за которым следят с большим вниманием и анализируют, добавил Песков. К слову, в прошлом году выступление Путина назвали концептуальным и мировоззренческим, а в 2022 году — глубоким, философским и прикладным, вошедшим в первую десятку выступлений главы государства за год.
Напомним, что этот Международный дискуссионный клуб «Валдай» организовали в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. В этом году пленарная сессия XXI заседания «Валдая» пройдёт в Сочи с 4 по 7 ноября. Участие Путина в мероприятии уже подтвердили в Кремле.
Life.ru