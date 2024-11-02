Путин уже начал работать над речью для «Валдая»

Президент России Владимир Путин начал готовить свою речь, с которой выступит на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этом году тема XXI заседания клуба звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Глава государства, в рамках данного мероприятия, обычно встречается с участниками и выступает с речью, которая вызывает большой интерес.

Обычно приезд лидера становится событием мирового масштаба, за которым следят с большим вниманием и анализируют, добавил Песков. К слову, в прошлом году выступление Путина назвали концептуальным и мировоззренческим, а в 2022 году — глубоким, философским и прикладным, вошедшим в первую десятку выступлений главы государства за год.