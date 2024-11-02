Патрушев предложил способ устранить главного врага России на Чёрном море

Страны Запада во главе с США жаждут обеспечить своё долгосрочное присутствие в Чёрном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. Об этом предупредил в ходе рабочей поездки в Крым помощник главы российского государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

На совещании с командованием ВМФ России и Черноморского флота он обратил внимание, что оттеснение России от черноморских берегов традиционно считалось Западом одной из ключевых задач. По словам Патрушева, сейчас ничего не изменилось – англосаксонская коалиция по-прежнему вынашивает планы по установлению в Чёрном море и по его периметру долгосрочного присутствия для нанесения поражения России. Он призвал принять контрмеры.

«Важно, чтобы Военно-морской флот развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счёт внедрения передовых технологий и цифровых решений», – объяснил Патрушев.