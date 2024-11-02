Путин обратился к Русскому танку после взятия шестого чемпионского пояса

Президент РФ Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева с триумфом на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в Албании. Глава государства высоко оценил его лидерские качества.

«Поздравляю вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в ОИ-2024 не сломило вас, закалило характер, сделало сильнее. И на чемпионате мира в Тиране вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — заметил путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский президент убеждён в том, что «яркий триумф» Садулаева на чемпионате станет примером для будущих поколений наших спортсменов. Он также пожелал Русскому танку новых достижений и всего наилучшего.