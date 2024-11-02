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2 ноября, 08:02

Трагическая смерть пациентки во время липосакции в Петербурге вылилась в уголовное дело

СК завёл уголовное дело по факту смерти пациентки в частной клинике в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после смерти пациентки одной из частных клиник пластической хирургии. Обвиняемых будут судить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят все необходимые проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего. В СК назначен комплекс необходимых экспертиз.

Пациентка умерла после удаления всех зубов в московской клинике
Пациентка умерла после удаления всех зубов в московской клинике

Напомним, что о смерти женщины стало известно 1 ноября. Пациентка скончалась прямо на операционном столе после процедуры липосакции. Её сердце неожиданно остановилось, а реанимационные действия не помогли. Врачи вызвали на место трагедии полицию и констатировали смерть.

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Freepik / peoplecreations

Наталья Афонина
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