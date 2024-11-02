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2 ноября, 08:14

Раскрыты неожиданные плюсы киви для здоровья

Врач Казачкова: Киви помогает в борьбе с лишним весом

Киви — это не только сочный и сладкий фрукт, который можно есть самостоятельно или добавлять в различные десерты, но и полезный для здоровья продукт, заявила «Газете.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

По словам медика, киви можно назвать суперфудом. За счёт большого содержания витамина С он укрепляет иммунитет и стенки сосудов, а также участвует в синтезе коллагена, важного для упругости кожи. Клетчатка в составе фрукта благотворно влияет на работу кишечника, помогая поддерживать здоровый баланс микрофлоры.

«Кроме того, в киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом даёт чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — добавила эндокринолог.

Чтобы получить максимум пользы от киви, лучше есть его с кожурой, ведь в ней больше всего полезных веществ. Кроме того, фрукт можно добавлять в салаты, смузи и даже использовать для маринада мяса. Актинидин отлично размягчает мясные волокна, делая блюдо более нежным.

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Несмотря на все полезные свойства, безгранично есть киви нельзя — во всём должна быть мера. Врач советует включать в ежедневный рацион не больше двух-трёх плодов, чтобы не перегрузить организм.

Ранее был назван фрукт, который поможет сохранить молодость на долгие годы. Такими свойствами обладает гранат. Он благотворно влияет не только на упругость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы. Есть его лучше с косточками, в которых высокое содержание клетчатки.

Обложка ©

freepik/mdjaff

Алёна Зиновьева
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