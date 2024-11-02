В Якутии объявили ЧС из-за диких оленей, которые уводят домашних самок в тундру

В Оленекском районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за нашествия диких оленей, сообщила в своём Telegram-канале глава района Лена Иванова. Это связано с началом брачного периода у животных, в ходе которого они уводят самок из домашних стад в тундру.

По информации Ивановой, дикие олени таймырской популяции уже увели стада № 3 и 5, и теперь угроза нависла над стадами № 1 и 2. Для защиты домашних животных были привлечены охотники, а также оленеводы, находящиеся в отпуске.

«Мы принимаем все возможные меры для защиты домашних оленей от массового увода дикими сородичами», — отметила глава района.