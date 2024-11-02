Космические шпионы США выдали миру новое оружие Китая размером с две Статуи Свободы

Строительство новейшего китайского авианосца находится на финальном этапе. CNN получил от Planet Labs спутниковые снимки верфи Guangzhou Shipyard в южной провинции Гуандун.

Командир подводной лодки ВМС США Томас Шугарт рассказал, что авианосец весьма необычной формы и по размеру намного меньше других своих китайских «собратьев».

Судно даже меньше десантного корабля типа 075, который есть в составе военно-морского флота Китая. Военный предполагает, что в КНР решили построить первый в мире гражданский авианосец, который затем будет использоваться как некое океанографическое исследовательское судно.

В журнале The War Zone, ссылаясь на спутниковые снимки, отметили, что новейший авианосец имеет 200 м в длину (как две Статуи Свободы) и около 40 в ширину.