Объявлена дата прощания с бабушкой Ералаша из «Слова пацана», которую убил страшный недуг

Напомним, Лидия Ильина ушла из жизни в возрасте 77 лет 1 ноября. Похоронят артистку на Люберецком кладбище. По некоторым данным, причиной смерти стал рак крови. Ильина стала сниматься в сериалах с 2010 года. За это время она приняла участие в 66 проектах. Наиболее известными сериалами были «Слово пацана», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.