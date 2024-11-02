Объявлена дата прощания с бабушкой Ералаша из «Слова пацана», которую убил страшный недуг
Прощание с актрисой Лидией Ильиной из сериала «Слово пацана» пройдёт 5 ноября
Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана». Обложка © kino-teatr
Прощание с актрисой Лидией Ильиной, известной многим российским зрителям по роли бабушки Ералаша из сериала «Слово пацана», пройдёт 5 ноября. Подробностями поделилась её дочь Екатерина.
«Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, посёлок Красково. Кто хочет проводить — приходите», — процитировали слова наследницы на сайте aif.ru.
Напомним, Лидия Ильина ушла из жизни в возрасте 77 лет 1 ноября. Похоронят артистку на Люберецком кладбище. По некоторым данным, причиной смерти стал рак крови. Ильина стала сниматься в сериалах с 2010 года. За это время она приняла участие в 66 проектах. Наиболее известными сериалами были «Слово пацана», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.