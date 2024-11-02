История с девушкой-лунатиком, потратившей во сне почти 200 тысяч, получила неожиданное продолжение

Девушке-лунатику из Ярославля, которая потратила почти 200 тысяч рублей на Wildberries во сне, вернули деньги. Об этом Надежда сама рассказала в беседе с 360.ru.

По её словам, директор магазина связался с ней и отдал неосознанно потраченные средства. Также он сделал необычной покупательнице очень заманчивое предложение.

«Они предложили стать лицом их бренда, рекламировать товары, делать на них обзоры», — поделилась деталями Надежда.

В результате россиянка стала героиней мемов. Теперь её фото мелькают в рекламе бренда с надписями «Не проспите скидку» или «Цены как во сне». Девушка сделала выводы из своего предыдущего печального опыта и заблокировала все карты, чтобы оградить себя от ночных трат.