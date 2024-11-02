История с девушкой-лунатиком, потратившей во сне почти 200 тысяч, получила неожиданное продолжение
Девушку-лунатика, потратившую во сне на WB почти 200 тысяч, сделали лицом бренда
Девушке-лунатику из Ярославля, которая потратила почти 200 тысяч рублей на Wildberries во сне, вернули деньги. Об этом Надежда сама рассказала в беседе с 360.ru.
По её словам, директор магазина связался с ней и отдал неосознанно потраченные средства. Также он сделал необычной покупательнице очень заманчивое предложение.
«Они предложили стать лицом их бренда, рекламировать товары, делать на них обзоры», — поделилась деталями Надежда.
В результате россиянка стала героиней мемов. Теперь её фото мелькают в рекламе бренда с надписями «Не проспите скидку» или «Цены как во сне». Девушка сделала выводы из своего предыдущего печального опыта и заблокировала все карты, чтобы оградить себя от ночных трат.
Ранее Life.ru писал, что покупательница является мастером по маникюру. Девушка объяснила, что такие импульсивные покупки происходят с ней регулярно, однако столь огромную сумму она ещё не тратила. За полтора месяца россиянув сделала 40 заказов на WB на общую сумму 180 тысяч рублей. Список покупок оказался довольно внушительный: 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другие предметы интерьера для дома.