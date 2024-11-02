В Подольске мужчина вытолкнул товарища с девятого этажа
В Подольске задержан мужчина, вытолкнувший знакомого из окна квартиры 9-го этажа
В Подольске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытолкнул товарища из окна квартиры на девятом этаже. Тело 39-летнего погибшего нашли 31 октября у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
По предварительным данным, между двумя мужчинами развязался скандал. Обвиняемый вытолкнул товарища из окна квартиры. От полученных травм он скончался на месте.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения», — говорится в сообщении МВД. Задержанного уже доставили в следственные органы.
Ранее Life.ru рассказывал о жестоком папаше, который выкинул свою дочь в окно. Девочка вылетела с первого этажа и получила тяжёлые травмы. Мужчина также постоянно истязал восьмилетнего сына. Издевательства над ребёнком шли с ноября 2023 года по июль 2024-го. Суд уже вынес мужчине приговор, он получил 4,5 года колонии общего режима.
Life.ru