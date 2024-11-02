В Подольске мужчина вытолкнул товарища с девятого этажа

В Подольске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытолкнул товарища из окна квартиры на девятом этаже. Тело 39-летнего погибшего нашли 31 октября у одного из подъездов, расположенных на улице Энтузиастов, сообщает подмосковный главк МВД РФ.

По предварительным данным, между двумя мужчинами развязался скандал. Обвиняемый вытолкнул товарища из окна квартиры. От полученных травм он скончался на месте.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области 1987 года рождения», — говорится в сообщении МВД. Задержанного уже доставили в следственные органы.