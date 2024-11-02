Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеосвязи. Заседание открыл глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев. Тема встречи – информационная безопасность, в том числе в Интернете. Кадры публикует Кремль.
Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик – Шадаев. Начнём работу, пожалуйста», — сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом пополнил состав Совета Безопасности РФ, включив туда полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу.
Telegram / Кремль. Новости