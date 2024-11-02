Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеосвязи. Заседание открыл глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев. Тема встречи – информационная безопасность, в том числе в Интернете. Кадры публикует Кремль.