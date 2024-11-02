Погибшая после липосакции петербурженка выложила за смертельную операцию 700 тыс

Пациентка, погибшая после липосакции в Петербурге, выложила за смертельную операцию 700 тысяч рублей. Медики уверяют, что у женщины просто оторвался тромб, пишет SHOT.

Погибшая Анна. Фото © SHOT

44-летняя Анна работала контролёром качества в компании, которая производит керамику. Женщина была недовольна фигурой после вторых родов и накопила денег на липосакцию. Хирургов выбирала сама по отзывам. В итоге решилась оперироваться в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка.

Операцию по удалению жира на животе ей сделали 31 октября. Уже следующее утро главврач при обходе обнаружил пациентку в палате без сознания. В 10:30 у Анны остановилось сердце. Полчаса женщину пытались реанимировать, но безуспешно. Хирурги заявили семье погибшей, что липосакция здесь ни при чём, у Анны просто оторвался тромб. Родственники же уверяют, что проблем с сердцем у неё никогда не было.

«По словам доктора, женщине провели полостную операцию по удалению избытка кожи на передней брюшной стенке. Но через день у нее случилась внезапная остановка сердца. Обстоятельства смерти выясняются», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.