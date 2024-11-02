43-летняя жительница Подмосковья стала мамой в восьмой раз без кесарева
В Подмосковье врачи помогли 43-летней женщине стать мамой в восьмой раз
Женщина стала мамой в 8 раз. Обложка © Минздрав Московской области
В Московской области 43-летняя женщина стала мамой в восьмой раз, врачи оказали пациентке максимальную помощь, чтобы беременность и роды прошли без осложнений. О пополнении в счастливом семействе рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
Ребёнок появился на свет в Раменской больнице в результате естественных родов. Это девочка весом 4900 граммов и ростом 58 сантиметров. В семье уже воспитываются 3 девочки и 4 мальчика, за что родители были удостоены медалью ордена «Родительская слава». До последнего врачи переживали за женщину, так как вес малышки мог стать препятствием для естественных родов.
«Ребёнок был крупным, что создавало определённые риски при естественных родах. Акушерская бригада была готова к любому развитию событий. Благодаря профессионализму наших врачей роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённой», — рассказала заведующая родовым отделением Светлана Слюндина.
Ранее 50-летняя радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что у неё в семье родился внук. Она поделилась этим радостным известием у себя в соцсети и опубликовала фотографию с младенцем на руках, не уточнив его имя.