Одна из богатейших женщин России осталась акционером во «Фрутоняне»
РБК: Одна из богатейших россиянок Белявцева осталась акционером во «Фрутоняне»
Совладелец производителя детского питания АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Ольга Белявцева сохранила миноритарную долю после того, как структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, приобрели мажоритарную долю в компании. Об этом сообщила РБК, ссылаясь на два источника на рынке.
По словам одного из источников, сделка по приобретению мажоритарной доли была закрыта, и ее стоимость могла превысить 75 млрд рублей.
Генеральный директор Evermount Capital Group (фонда активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков отметил, что Ольга Белявцева продолжает оставаться акционером АО "Прогресс", активно участвует в управлении и будет способствовать росту и успеху компании. При этом он отказался комментировать детали сделки.
АО "Прогресс" является крупнейшим производителем детского питания в России и специализируется на производстве продукции для детей, включая овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и другие продукты.
А ранее другая женщина из рейтинга самых состоятельных россиянок, основательница Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) поделилась со своими подписчиками радостной новостью. По её словам, Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу ООО «РВБ».
Kandinsky 3.1 / Life.ru