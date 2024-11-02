Одна из богатейших женщин России осталась акционером во «Фрутоняне»

Совладелец производителя детского питания АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Ольга Белявцева сохранила миноритарную долю после того, как структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, приобрели мажоритарную долю в компании. Об этом сообщила РБК, ссылаясь на два источника на рынке.

По словам одного из источников, сделка по приобретению мажоритарной доли была закрыта, и ее стоимость могла превысить 75 млрд рублей.

Генеральный директор Evermount Capital Group (фонда активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков отметил, что Ольга Белявцева продолжает оставаться акционером АО "Прогресс", активно участвует в управлении и будет способствовать росту и успеху компании. При этом он отказался комментировать детали сделки.

АО "Прогресс" является крупнейшим производителем детского питания в России и специализируется на производстве продукции для детей, включая овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и другие продукты.