Центробанк утвердил перечень системно значимых банков
Банк России утвердил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), которые составляют примерно 79% от совокупных активов всего банковского сектора страны. Об этом сообщает 2 ноября сайт регулятора.
В перечень входят 13 банков, и он остался неизменным по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году Центробанк планирует завершить разработку новой методики для определения СЗКО. В частности, регулятор намерен перейти к консолидированному расчету критериев, что позволит оценивать системную значимость на уровне банковских групп и учитывать их влияние на финансовый сектор. Также ожидается введение немонетарных критериев для оценки размера клиентской базы наряду с размером активов и объемом операций, а также новых метрик для определения значимости банка в отдельных рыночных сегментах. Эти изменения могут вступить в силу в 2026-2027 годах.
Кроме того, Банк России рассматривает возможность введения дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала.
Ранее Центробанк объявил о повышении ключевой ставки сразу на 2% — с 19% до 21% годовых. Представители ЦБ заявили, что рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Life.ru