Центробанк утвердил перечень системно значимых банков

В 2024 году Центробанк планирует завершить разработку новой методики для определения СЗКО. В частности, регулятор намерен перейти к консолидированному расчету критериев, что позволит оценивать системную значимость на уровне банковских групп и учитывать их влияние на финансовый сектор. Также ожидается введение немонетарных критериев для оценки размера клиентской базы наряду с размером активов и объемом операций, а также новых метрик для определения значимости банка в отдельных рыночных сегментах. Эти изменения могут вступить в силу в 2026-2027 годах.