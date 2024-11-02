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2 ноября, 11:21

«Ельцин центр» отменил цикл лекций иноагента-литературоведа Архангельского*

Александр Архангельский*. Фото © Wikipedia/Dmitry Rozhkov

Александр Архангельский*. Фото © Wikipedia/Dmitry Rozhkov

В «Ельцин центре» в Екатеринбурге в ноябре должен был стартовать новый цикл лекций Александра Архангельского*, но выступления литературоведа отменили из-за признания его иноагентом.

«Мы вынуждены отменить лекцию Александра Архангельского* в связи с внесением его в реестр иноагентов», — объявили журналистам в пресс-службе центра.

7 ноября он должен был выступить с первой лекцией нового цикла «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь» под названием «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е». Решение об отмене было принято спустя сутки после присвоения ему нового статуса, согласно которому иностранному агенту запрещено заниматься просветительской деятельностью.

Напомним, Минюст признал литературоведа иноагентом 1 ноября. В реестр также попали Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Алена Пенчугина
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