«Ельцин центр» отменил цикл лекций иноагента-литературоведа Архангельского*

В «Ельцин центре» в Екатеринбурге в ноябре должен был стартовать новый цикл лекций Александра Архангельского*, но выступления литературоведа отменили из-за признания его иноагентом.

«Мы вынуждены отменить лекцию Александра Архангельского* в связи с внесением его в реестр иноагентов», — объявили журналистам в пресс-службе центра.

7 ноября он должен был выступить с первой лекцией нового цикла «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь» под названием «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е». Решение об отмене было принято спустя сутки после присвоения ему нового статуса, согласно которому иностранному агенту запрещено заниматься просветительской деятельностью.