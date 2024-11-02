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2 ноября, 11:22

Украинская армия «принесла в жертву» курской земле более 29 тысяч побратимов

Минобороны: ВСУ за время боёв в Курской области потеряли более 29,1 тыс. военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в ходе боевых действий на Курском направлении, составившие в общей сложности более 29,1 тысячи военнослужащих и 180 танков. Об этом проинформировало 2 ноября Министерство обороны России.

Кроме того, за период боевых действий на Курском направлении противник утратил 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.

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Ранее экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинской армии в курском приграничье. В результате было уничтожено несколько единиц техники ВСУ.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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