Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в ходе боевых действий на Курском направлении, составившие в общей сложности более 29,1 тысячи военнослужащих и 180 танков. Об этом проинформировало 2 ноября Министерство обороны России.

Кроме того, за период боевых действий на Курском направлении противник утратил 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.