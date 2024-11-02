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2 ноября, 11:31

Под Харьковом подросток избил соседку кирпичом, изнасиловал и поджёг

Фото преступника распространила Нацполиция Украины

Фото преступника распространила Нацполиция Украины

В Харьковской области 17-летний юноша жестоко избил свою 15-летнюю соседку кирпичом, а затем совершил над ней насилие и поджог.

По информации Нацполиции, парень заманил девушку к себе, после чего начал к ней приставать. Когда она попыталась сбежать, он нанес ей шесть ударов кирпичом по голове. В результате девушка потеряла сознание, и на огороде злоумышленник изнасиловал её, а затем попытался задушить. После этого злодей облил её тело топливом и поджег, после чего лег спать.

Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, девушка скончалась в реанимации накануне ночью. Преступнику грозит пожизненное заключение.

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Ранее в Петербурге вынесли приговор блогеру-подростку и его подруге, которые забили девочку молотком. 15-летнего парня отправили в воспитательную колонию на семь лет, а его подельнице, снимавшей жестокую расправу на камеру, дали шесть лет.

Марина Фещенко
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