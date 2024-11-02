Под Харьковом подросток избил соседку кирпичом, изнасиловал и поджёг

По информации Нацполиции, парень заманил девушку к себе, после чего начал к ней приставать. Когда она попыталась сбежать, он нанес ей шесть ударов кирпичом по голове. В результате девушка потеряла сознание, и на огороде злоумышленник изнасиловал её, а затем попытался задушить. После этого злодей облил её тело топливом и поджег, после чего лег спать.