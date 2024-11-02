Уровень общероссийской гражданской идентичности достиг исторического максимума

В России уровень общероссийской гражданской идентичности вырос до максимума. В 2024 году он составил 94 процента, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В текущем году показатель уровня общероссийской гражданской идентичности, то есть доли граждан, независимо от национальной принадлежности, ощущающих свою принадлежность к гражданам Российской Федерации, достиг своего исторического максимума и составил 94%», — сказала она на пленарном заседании V Всероссийского форума Федерального агентства по делам национальностей «Народы России».

По словам Голиковой, теперь главной и перспективной задачей страны является поддержание данных показателей на текущем уровне и в дальнейшем.