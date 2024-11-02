Уровень общероссийской гражданской идентичности достиг исторического максимума
Голикова: Уровень общероссийской гражданской идентичности в РФ составил 94%
В России уровень общероссийской гражданской идентичности вырос до максимума. В 2024 году он составил 94 процента, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В текущем году показатель уровня общероссийской гражданской идентичности, то есть доли граждан, независимо от национальной принадлежности, ощущающих свою принадлежность к гражданам Российской Федерации, достиг своего исторического максимума и составил 94%», — сказала она на пленарном заседании V Всероссийского форума Федерального агентства по делам национальностей «Народы России».
По словам Голиковой, теперь главной и перспективной задачей страны является поддержание данных показателей на текущем уровне и в дальнейшем.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВВП России вырастет на 3,9 процента. Такие показатели станут намного выше среднемировых темпов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Кстати, за восемь месяцев ВВП уже прибавил 4,2 процента и рост не останавливается.
Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov