Пир детдомовцев дурманом в кафе обернулся массовой отключкой и реанимацией

Во Владивостоке воспитанники 34-го детского дома приняли семена дурман-травы и попали в реанимацию. Растение 17-летние подростки нашли на клумбе, после чего пошли отдохнуть в кафе — Mash опубликовал кадры их «приключений».

Одной из подростков стало плохо ещё по дороге в заведение, но ребята проигнорировали симптомы. А через час, когда все решили разойтись, девочка потеряла сознание прямо у дверей кафе. Следом плохо стало ещё одному подростку. Прибывшие медики увезли ребят в реанимацию — сейчас они в стабильном состоянии. Остальным помощь не понадобилась. Оказалось, что дети и раньше сбегали из детдома — их трижды объявляли в розыск.