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2 ноября, 13:40

Пир детдомовцев дурманом в кафе обернулся массовой отключкой и реанимацией

Воспитанники детдома во Владивостоке объелись дурман-травы и попали в реанимацию

Во Владивостоке воспитанники 34-го детского дома приняли семена дурман-травы и попали в реанимацию. Растение 17-летние подростки нашли на клумбе, после чего пошли отдохнуть в кафе — Mash опубликовал кадры их «приключений».

Подростки попали в реанимацию после принятия семян дурмана. Видео © Telegram / «Mash»

Одной из подростков стало плохо ещё по дороге в заведение, но ребята проигнорировали симптомы. А через час, когда все решили разойтись, девочка потеряла сознание прямо у дверей кафе. Следом плохо стало ещё одному подростку. Прибывшие медики увезли ребят в реанимацию — сейчас они в стабильном состоянии. Остальным помощь не понадобилась. Оказалось, что дети и раньше сбегали из детдома — их трижды объявляли в розыск.

Ранее Life.ru рассказал о чудовищном случае, который произошёл в детдоме в Бийске. Там 24-летняя воспитательница годами истязала малышей и хранила жуткие улики. Такие методы воспитания привели в ужас сотрудников органов опеки и попечительства, которые, узнав о её проделках, обратились в полицию.

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Обложка ©

Telegram / «Mash»

Алена Пенчугина
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