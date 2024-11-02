Ели всю жизнь неправильно: Россиянам открыли глаза на клеточное питание

Россиянам указали на главную ошибку в питании. Многие, выстраивая свой рацион, думают о еде с точки зрения её влияния на органы. Например, белок помогает нарастить мышцы, тыква полезна для сердца, а шоколад — для мозгов. Однако на самом деле всё начинается с клеток, заявила нутрициолог Наталья Баранова.

«Клеточное питание — это подход, который фокусируется на обеспечении клетки необходимыми нутриентами для их оптимального функционирования. В основе этого концепта лежит использование качественных продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами. Они способствуют улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы», — объяснила она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Надо понимать, что питание делится на два этапа: общий и клеточный. Сначала еда разлагается, а затем питательные вещества поступают в кровь и становятся пищей для клеток. Например, лапша быстрого приготовления может показаться вкусной и даже питательной, но для клеток это «пустая» еда. Клеткам нужны аминокислоты, полезные жиры, простые сахара и микроэлементы. А консерванты и красители только нагружают организм.

По словам Барановой, в аптеках можно найти БАДы, называемые клеточным питанием. Но они не заменяют полноценную пищу и должны приниматься вместе с ней и строго по рекомендации врача.