Россиянка Диана Шнайдер отвоевала путёвку в финал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер продолжает свой путь на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Она обыграла спортсменку из Голландии Сюзан Ламенс, обеспечив себе проход в финал.

Матч длился 1 час 54 минуты. Шнайдер трижды выполнила эйс (ситуация, когда игрок зарабатывает очко с подачи), допустила три двойных ошибки (дважды неправильная подача) и реализовала 9 из 11 брейк-пойнтов (когда от победы в гейме отделяет одно очко). Её визави при этом дважды подала навылет, сделала пять двойных ошибок и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:0, 6:7, 6:2. По ходу второго Шнайдер тоже вела в счёте, но упустила преимущество, позволив сопернице отыграться.