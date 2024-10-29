Андрей Рублёв вновь психанул и «наказал» собственное колено ударами ракетки до крови

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло во втором круге хардового турнира серии «Мастерс» в Париже. Матч завершился в двух сетах 6:7 (6:8 на тай-брейке), 6:7 (5:7). В начале второго сета Рублёв, посеянный на турнире под шестым номером, разбил себе колено ракеткой.

В первом сете россиянин вёл 5:2, однако не смог довести дело победы. Во втором он дважды выходил вперёд с брейками, но оба раза позволял 26-летнему аргентинцу себя догнать. Теперь 27-летний Рублёв, идущий седьмым в мировом рейтинге, рискует выпасть из восьмёрки лучших и не отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серундоло занимает в мировой табели о ранках 29-е место. В третьем круге он сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чилийцем и Алехандро Табило.