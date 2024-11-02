В конфликте на Украине произошёл перелом
Депутат Госдумы Швыткин сообщил, что в зоне СВО произошёл перелом
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошёл перелом. Сейчас ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, в том числе на Южнодонецком и Харьковском. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Можно ответственно сказать, что перелом произошёл. <...> Сейчас идёт активное выдавливание противника», — объяснил Швыткин «Ленте.ру».
Депутат уверил, что населённые пункты, которые ВС РФ берут под контроль, имеют важное значение, ведь они являются укреплёнными опорными пунктами. Немаловажно и то, что российские военнослужащие освобождают население.
«Поэтому можно только приветствовать действия наших вооружённых сил и пожелать ребятам живыми и здоровыми побеждать», — заключил зампред Комитета Госдумы по обороне.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении бункера командиров украинского нацбатальона «Кракен». Также смертоносный «квартет» уничтожил инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу ВСУ и цех сборки ударных беспилотников. Помимо этого, удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в 149 районах.
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