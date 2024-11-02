В конфликте на Украине произошёл перелом

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошёл перелом. Сейчас ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, в том числе на Южнодонецком и Харьковском. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Можно ответственно сказать, что перелом произошёл. <...> Сейчас идёт активное выдавливание противника», — объяснил Швыткин «Ленте.ру».

Депутат уверил, что населённые пункты, которые ВС РФ берут под контроль, имеют важное значение, ведь они являются укреплёнными опорными пунктами. Немаловажно и то, что российские военнослужащие освобождают население.

«Поэтому можно только приветствовать действия наших вооружённых сил и пожелать ребятам живыми и здоровыми побеждать», — заключил зампред Комитета Госдумы по обороне.