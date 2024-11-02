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2 ноября, 14:58

Сунак уступил пост главы Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок

Риши Сунак и Кеми Бэйднок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ComposedPix, UK Government / Flickr / Simon Dawson

Риши Сунак и Кеми Бэйднок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ComposedPix, UK Government / Flickr / Simon Dawson

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак уступил должность главы оппозиционной Консервативной партии депутату Кеми Бэйднок, 2023 по 2024 годы занимавшей пост министра торговли Соединённого королевства. Об этом объявили в Палате общин после окончания электронного голосования.

Бэйндок собрала 53 806 голосов. Её оппонентом в финальной части выборов стал бывший (2022 — 2023 годы) заместитель министра внутренних дел Роберт Дженрик, он уступил, получив 41 388 голосов.

Бэйднок заменит на посту главы партии Риши Сунака, при лидерстве которого консерваторы, находившиеся у власти с 2010 года, потерпели крупнейшее фиаско на выборах за всю историю политсилы. Представители партии смогли провести в парламент только 121 депутата, что на 244 меньше, чем в 2019 году. До этого худшим результатом считались итоги выборов 1906 года, когда консерваторам достались 156 мандатов.

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К слову, у нынешнего британского премьера Кира Стармера дела тоже неважные. Политик стал первым главой британского правительства, чей рейтинг рухнул с огромной скоростью после прихода к власти в начале июля. Под его руководством Лейбористская партия потеряла 49 пунктов рейтинга одобрения, который теперь находится на уровне в минус 38 пунктов. Такой катастрофы не было даже при правительстве Сунака.

Юрий Лысенко
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