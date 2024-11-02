Сунак уступил пост главы Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак уступил должность главы оппозиционной Консервативной партии депутату Кеми Бэйднок, 2023 по 2024 годы занимавшей пост министра торговли Соединённого королевства. Об этом объявили в Палате общин после окончания электронного голосования.

Бэйндок собрала 53 806 голосов. Её оппонентом в финальной части выборов стал бывший (2022 — 2023 годы) заместитель министра внутренних дел Роберт Дженрик, он уступил, получив 41 388 голосов.

Бэйднок заменит на посту главы партии Риши Сунака, при лидерстве которого консерваторы, находившиеся у власти с 2010 года, потерпели крупнейшее фиаско на выборах за всю историю политсилы. Представители партии смогли провести в парламент только 121 депутата, что на 244 меньше, чем в 2019 году. До этого худшим результатом считались итоги выборов 1906 года, когда консерваторам достались 156 мандатов.