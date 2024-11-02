Названо 2 главных шага для кардинальной смены профессии

Если вас не устраивает ваша профессия, вы не видите себя в будущем в этой области и часто сталкиваетесь с выгоранием, тогда без лишних раздумий надо в жизни что-то менять. Порой помогает простая смена места работы и должности, а иногда надо вновь учиться и находить себя. И чтобы переход из одной сферы деятельности в другую не был болезненным, следует придерживаться ряда важных правил, заявил тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев.

В первую очередь эксперт посоветовал хорошо подумать над тем, какая именно профессия вам интересна, обратить внимание на свои навыки и знания. Когда выберете для себя новый путь, найдите сообщества профессионалов, которые расскажут о перспективах и трудностях этой стези.

Вторым шагом станет получение образования. Необязательно идти в вуз и получать второе высшее, сейчас в Интернете много курсов, которые позволят совмещать учёбу с работой и бытовыми делами. Однако следует отдавать предпочтение тем, которые в конце обучения выдают диплом о профессиональной переподготовке.

При переходе на новое место работы надо иметь финансовую подушку безопасности, равную 3–6-месячному заработку. В случае простоя она поможет пережить это время без лишнего стресса.

«Работа должна приносить не только деньги, но и удовлетворение. Если вы не чувствуете, что ваша работа ценна и важна, часто устаёте, эмоционально выгораете, не видите перспектив, то, возможно, пришло время задуматься о смене деятельности», — заявил Кукуев в беседе с РИА «ФедералПресс».