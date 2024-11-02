Чехия не жалеет собственных граждан и поэтому решила отправить 60 человек на службу в украинскую армию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление чешского лидера Петра Павла.

«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — подчеркнула она.