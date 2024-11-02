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2 ноября, 15:38

Захарова высмеяла решение Петра Павла отправить «ненужных» 60 чехов в ВСУ

Захарова заявила, что Чехии не нужны собственные граждане из-за отправки их ВСУ

Чехия не жалеет собственных граждан и поэтому решила отправить 60 человек на службу в украинскую армию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление чешского лидера Петра Павла.

«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — подчеркнула она.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел выразил поддержку инициативе группы чешских граждан, которые «искренне и бескорыстно» желают присоединиться к украинской армии. Глава государства якобы получил более 180 заявлений от желающих вступить в ряды ВСУ. На данный момент одобрено 60 из них, рассказали в администрации президента Чехии.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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