Захарова высмеяла решение Петра Павла отправить «ненужных» 60 чехов в ВСУ
Захарова заявила, что Чехии не нужны собственные граждане из-за отправки их ВСУ
Чехия не жалеет собственных граждан и поэтому решила отправить 60 человек на службу в украинскую армию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление чешского лидера Петра Павла.
«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — подчеркнула она.
Напомним, президент Чехии Петр Павел выразил поддержку инициативе группы чешских граждан, которые «искренне и бескорыстно» желают присоединиться к украинской армии. Глава государства якобы получил более 180 заявлений от желающих вступить в ряды ВСУ. На данный момент одобрено 60 из них, рассказали в администрации президента Чехии.
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