Украинский подрывник из Чехии получил 14 лет за попытку убить российского военного в Джанкое

К 14 годам заключения в колонии строгого режима приговорили агента Службы безопасности Украины (СБУ) за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Крыму на основании доказательств, собранных СКР житель Чехии, временно проживавший в Симферополе и являющийся гражданином Украины, приговорён к лишению свободы за покушение на убийство и иные преступления», — рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Агента СБУ признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Помимо 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ему также выписали штраф в размере 600 тысяч рублей.

Признание осуждённого за подрыв машины военного в Джанкое. Видео © Telegram / Следственный комитет РФ

В сентябре 2023 года мужчина, по заданию СБУ, изготовил и разместил взрывное устройство на дне автомобиля. Украинский пособник планировал убить российского военнослужащего. После этого он дистанционно привёл взрывчатку в действие, но довести дело до конца не удалось «по независящим от него обстоятельствам». Диверсанта задержали сотрудники ФСБ России.