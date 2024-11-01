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1 ноября, 08:21

Украинский подрывник из Чехии получил 14 лет за попытку убить российского военного в Джанкое

Агента СБУ приговорили к 14 годам за покушение на убийство военного РФ в Джанкое

К 14 годам заключения в колонии строгого режима приговорили агента Службы безопасности Украины (СБУ) за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Крыму на основании доказательств, собранных СКР житель Чехии, временно проживавший в Симферополе и являющийся гражданином Украины, приговорён к лишению свободы за покушение на убийство и иные преступления», — рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Агента СБУ признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Помимо 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ему также выписали штраф в размере 600 тысяч рублей.

Признание осуждённого за подрыв машины военного в Джанкое. Видео © Telegram / Следственный комитет РФ

В сентябре 2023 года мужчина, по заданию СБУ, изготовил и разместил взрывное устройство на дне автомобиля. Украинский пособник планировал убить российского военнослужащего. После этого он дистанционно привёл взрывчатку в действие, но довести дело до конца не удалось «по независящим от него обстоятельствам». Диверсанта задержали сотрудники ФСБ России.

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Ранее приговор получил житель Мурманской области Александр Быданов, совершивший покушение на главу региона Чибиса. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строго режима. Решение вынес Апатитский городской суд. Сам Быданов на суде заявил, что планировал Чибиса убить, а не просто причинить вред здоровью.

Обложка ©

Telegram / Следственный комитет РФ

Наталья Афонина
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