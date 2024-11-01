Украинский подрывник из Чехии получил 14 лет за попытку убить российского военного в Джанкое
Агента СБУ приговорили к 14 годам за покушение на убийство военного РФ в Джанкое
К 14 годам заключения в колонии строгого режима приговорили агента Службы безопасности Украины (СБУ) за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«В Крыму на основании доказательств, собранных СКР житель Чехии, временно проживавший в Симферополе и являющийся гражданином Украины, приговорён к лишению свободы за покушение на убийство и иные преступления», — рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко.
Агента СБУ признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Помимо 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ему также выписали штраф в размере 600 тысяч рублей.
Признание осуждённого за подрыв машины военного в Джанкое. Видео © Telegram / Следственный комитет РФ
В сентябре 2023 года мужчина, по заданию СБУ, изготовил и разместил взрывное устройство на дне автомобиля. Украинский пособник планировал убить российского военнослужащего. После этого он дистанционно привёл взрывчатку в действие, но довести дело до конца не удалось «по независящим от него обстоятельствам». Диверсанта задержали сотрудники ФСБ России.
Ранее приговор получил житель Мурманской области Александр Быданов, совершивший покушение на главу региона Чибиса. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строго режима. Решение вынес Апатитский городской суд. Сам Быданов на суде заявил, что планировал Чибиса убить, а не просто причинить вред здоровью.
Telegram / Следственный комитет РФ