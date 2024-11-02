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2 ноября, 13:53

Президент Чехии Петр Павел одобрил вступление 60 своих граждан в ВСУ

Президент Чехии Пётр Павел выразил поддержку инициативе группы чешских граждан, которые «искренне и бескорыстно» желают присоединиться к украинской армии. Об этом сообщает Чешское радио, уточняя, что такая необходимость согласования с президентом обусловлена законодательством страны.

По информации пресс-секретаря Павла, Филипа Платоша, президент получил более 180 заявлений от граждан, желающих вступить в ряды Вооружённых сил Украины. На данный момент одобрено 60 из них, однако количество отклонённых заявок не уточняется.

Данный процесс связан с законом, который запрещает гражданам Чехии участвовать в иностранных военных формированиях без согласия главы государства. Предшественник Павла, Милош Земан, также одобрил 132 заявки от чехов, желавших записаться в украинские войска.

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Как известно, Украина уже долгое время сталкивается с серьёзными трудностями в отношении особенно офицерского состава, который постоянно уменьшается из-за атак российских «Искандеров» и «Солнцепёков». Только за последний месяц под Курском Вооружённые силы Украины потеряли 29 тысяч военнослужащих. Под давлением ситуации некоторые бригады противника даже начали проявлять мятежи против своего командования.

Обложка ©

EPA/MARTIN DIVISEK

Марина Фещенко
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