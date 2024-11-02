Президент Чехии Петр Павел одобрил вступление 60 своих граждан в ВСУ

Президент Чехии Пётр Павел выразил поддержку инициативе группы чешских граждан, которые «искренне и бескорыстно» желают присоединиться к украинской армии. Об этом сообщает Чешское радио, уточняя, что такая необходимость согласования с президентом обусловлена законодательством страны.

По информации пресс-секретаря Павла, Филипа Платоша, президент получил более 180 заявлений от граждан, желающих вступить в ряды Вооружённых сил Украины. На данный момент одобрено 60 из них, однако количество отклонённых заявок не уточняется.