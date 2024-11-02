На Украине сын чиновницы устроил эротическое «дефиле» с пачками денег в трусах

На Украине благотворительную организацию «Вера. Надежда. Любовь» заподозрили в мошенничестве, деньги из фонда могут расходиться по карманам руководства. Дело в том, что в Сети появилось видео с заместителем главы фонда Евгением Фоминым, где он «купается» в купюрах.

На Украине замглавы благотворительного фонда показал доход от гуммиссий. Видео © Telegram / Думская

На кадрах мужчина смеётся и засовывает себе в трусы деньги, якобы предназначенные для гуманитарной помощи. Десятки увесистых денежных пачек валяются по комнате. Фомин и его спутница шутят, что столько купюр не поместятся ни в кошелёк, ни в карман.

К слову, матерью мужчины является директор фонда Татьяна Семикоп. После начала боевых действий она похлопотала, чтобы сын не попал на фронт. У Фомина есть справка, освобождающая его от службы в ВСУ. Он якобы имеет подагрический артрит с выраженным болевым синдромом и поражением суставов.