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2 ноября, 16:56

«Вряд ли я выйду отсюда живой»: В Подмосковье женщина умерла после операции за 3 млн

В элитной клинике в Москве погибла пациентка, заплатившая за лечение ₽3 млн

Следственный отдел города Красногорска Московской области начал расследовать уголовное дело о гибели пациентки Ильинской больницы в Подмосковье. 54-летняя жительница Свердловской области Ирина Волощук скончалась от осложнений после онкологической операции. Об этом сообщает E1.RU.

Осенью прошлого года у Ирины диагностировали рак поджелудочной железы — химиотерапии было недостаточно, и она решилась на операцию. Родные выбрали крупный медицинский центр с одним из лучших хирургов в стране. Семья заплатила за услуги три миллиона рублей — 83-летняя мама Волощук даже продала квартиру, чтобы спасти дочь.

Однако после операции у женщины случилось осложнение — тромбоэмболия лёгочной артерии. Врачи успешно купировали это препаратами, но у Ирины повышалась температура. А спустя неделю она позвонила маме и поделилась, что уже не сможет оправиться.

«Я уже не смогу встать с этой кровати, вряд ли я выйду отсюда живой», — сказала Волощук своей маме.

После смерти Ирины коммерческая больница потребовала с родных погибшей ещё около 1,2 миллиона рублей: за реанимацию и другие медицинские манипуляции. Дочь Волощук обратилась в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 2 — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Недавно была назначена судебно-медицинская экспертиза, однако проведут её только спустя пять лет. Семья готова подождать, чтобы всё выяснить.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге внезапно умерла пациентка во время процедуры по удалению жира на животе. У женщины внезапно остановилось сердце — реанимационные действия не помогли. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства происшествия.

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freepik/gpointstudio

Алена Пенчугина
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